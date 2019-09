SS 189 ed SS 640, Dichiarazione del Sindaco di Agrigento Lillo Firetto sul vertice di oggi a Palermo

AG-PA E CL-AG,

Dichiarazione del Sindaco di Agrigento Lillo Firetto

sul vertice di oggi a Palermo

“Abbiamo atteso anche troppo. Non è possibile che per il completamento delle statali Agrigento – Palermo e Agrigento-Caltanissetta si debba ancora aspettare o rischiare perfino di ricominciare da capo con un nuovo contratto. Sarebbe una disfatta per tutti. Uno solo deve essere il perfezionamento necessario e urgente: quello che consente l’ultimazione delle opere. Opere che dovevano essere già consegnate da tempo, infrastrutture che hanno già almeno un ventennio di ritardo rispetto agli standard nazionali ed europei. Prendiamo atto anche noi, come l’assessore regionale alle infrastrutture Falcone, dell’avvenuta rimozione del semaforo di Vicari sulla Agrigento-Palermo e dell’eliminazione della deviazione di Villafrati e dell’ormai prossimo addio al semaforo del viadotto Frattina. Ma è chiaro che non è più possibile questo tergiversare. Agrigento 2020 è alle porte e le rassicurazioni date a suo tempo hanno dimostrato ampiamente di essere promesse da marinaio”.