Spettacolo di ArteDanza: quando l’emozione incontra la professionalità

Serata vibrante e ricca di emozione, al Teatro Pirandello di Agrigento, in occasione del Saggio- Spettacolo della scuola ArteDanza diretta dalla coreografa Valentina Palermo, formatore della danza ed insegnante abilitata BodyCode di Master Stretch e Progressing Tecnique Ballet.

Sul parquet del palco un susseguirsi di stili, dal classico al contemporaneo passando per l’hip hop ed il modern-jazz.

Gli allievi, muniti da sempre di spiccato senso coreografico, hanno messo a frutto la loro passione ed amore per la danza. Dai più piccoli ai più grandi, tutti hanno saputo dimostrare quanto appreso durante l’anno accademico. Tra prove, stage, corsi e concorsi ArteDanza, sotto la professionale guida della fondatrice Valentina Palermo, va di pari passo con la disciplina ed i risultati sono evidenti.

Ad aprire la serata “Swan Lake” o il meglio noto “Il Lago dei Cigni”, uno dei più acclamati balletti del XIX secolo, forse tra i più famosi al mondo. Romanticismo percorso dall’eterno conflitto tra Bene e Male che ancora oggi, con il suo intenso simbolismo, continua ad affascinare gli spettatori.

A proseguire l’hip hop, i cui corsi sono curati dalla maestra Alessia Calderaro, un vulcano che riesce a trainare e coinvolgere gli allievi proprio come fatto quella sera esibendosi assieme a loro.

Non è mancato il contemporaneo, che vede la collaborazione all’interno della scuola della coreografa di fama mondiale, Cinzia Cona. E poi ancora il musical Grease ed una coreografia, interamente curata da Valentina Palermo, “Pianeti”, pezzo di Ultimo.

La direttrice della scuola agrigentina nei suoi ultimi spettacoli ha avuto ospiti vip, portando la novità all’interno del saggio in città. Martina Nadalini, Virginia Tomarchio, Josè Perez, Anbeta Toromani, Amilcar Moret Gonzalez, Kledy, Fabrizio Prolli: questi i nomi noti che si sono esibiti negli spettacoli di ArteDanza. Quest’anno niente ospiti Vip, proprio su scelta della Palermo, ma come Special Guest di tutto rispetto due ex allievi che stanno attualmente realizzando un sogno, il loro sogno, cioè quello di entrare in importanti scuole formative fuori dall’Italia.

Si tratta dei fratelli Dalila e Gaetano Pollicino. La prima, dopo l’Opificio di Roma, quest’anno ha frequentato il Modem Atelier, un corso presso Scenario Pubblico Zappalà Danza. In ultimo ha superato un’audizione e volerà dritta in Spagna, a Palamós. Gaetano, invece, è già approdato in Francia seguendo l’hip hop che tanto adora avendo ricevuto solide basi nella scuola di provenienza. Dalila ed il fratello sono alcune delle testimonianze di allievi che stanno trasformando la loro passione man mano in lavoro. Da menzionare, Domenico Gibaldo ed Emanuele Mulè entrati nella Compagnia del Teatro dell’Opera di Roma con direttrice del corpo di ballo l’Etoile Eleonora Abbagnato.

L’insegnante Palermo da’ ogni anno la possibilità ai suoi allievi di fare esperienze professionali di crescita come, ultimamente, lo stage di successo con Alessandra Celentano, la partecipazione allo stage con Bill Goodson ed i consueti esami di classico a cura del Maitre de Ballet Ludmill Cakalli e la moglie Tatiana Sulejmani che valutano gli allievi e rilasciano ai più meritevoli borse di studio.

Tornando allo spettacolo di fine anno, un significativo finale, firmato da Valentina Palermo ha inondato di emozione il numeroso pubblico presente sino alla fine. La serata, presentata da Giusy Schillaci, si è conclusa con “Cinema Italiano” che si è agganciato al Colossal “La Vita è bella”, per il quale Roberto Benigni ha ritirato ben tre Oscar, tre statuette su sette nomination, esattamente 20 anni fa. Attraverso le coreografie e la proiezione di un monologo sulla felicità di Benigni, l’insegnante ha voluto lanciare il preciso messaggio che la vita è davvero bella e va vissuta ogni giorno intensamente nonostante si è presi da problemi, pensieri. “Tutto sembra insormontabile ed invece i veri problemi sono altri” come asserito dalla stessa che, non solo si dichiara soddisfatta dei suoi allievi ma non nega di emozionarsi tutte le volte che il sipario si apre e prende il via lo spettacolo della sua scuola.