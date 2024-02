Un uomo di 37 anni, Roberto Di Falco, venerdì sera, e’ stato ucciso da un colpo di pistola.

Il fermo non è stato convalidato, ma ai tre indagati è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Sono le decisioni del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, nei confronti dei tre palmesi per la morte di Roberto Di Falco, il trentasettenne ucciso, venerdì sera, da un colpo di pistola all’addome nel piazzale della concessionaria al Villaggio Mosè. Si tratta di Angelo Di Falco, 39 anni, fratello della vittima, Calogero Zarbo, 40 anni e Domenico Avanzato, 37 anni.

Il titolare della concessionaria, che sarebbe stato picchiato dai quattro palmesi, mentre si trovava all’interno di un’auto, avrebbe avuto la prontezza di riflessi di spostare la pistola con la mano mentre Roberto Di Falco provava a sparargli ferendolo mortalmente nel tentativo di difendersi.Tesi che è stata ritenuta inverosimile dai difensori, gli avvocati Santo Lucia e Antonino Ragusa, i quali sostengono che è stato il titolare della concessionaria a sparare. L’arma, comunque non è stata trovata.

Nell’ordinanza di custodia cautelare emessa poco prima delle 20 il Gip fa chiarezza anche sul movente. “Nonostante alcune reticenze – spiega il Gip – è emerso pacificamente che il concessionario non aveva saldato l’acquisto di alcune auto e aveva pagato con un assegno privo di copertura”. Il gip Miceli sottolinea ancora che “la dinamica completa su come e da chi sia stato esploso il colpo non si rileva dalla visione dei video” ma viene riferita dal commerciante di auto.

