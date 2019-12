Spaccio di cocaina in pieno centro: due arresti

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Canicattì hanno notato un comportamento sospetto di due ragazzi appoggiati fuori da un bar, con borselli a tracolla.

Alla vista dei militari scesi dalla “gazzella”, i due, entrambi albanesi, hanno provato a confondersi fra i clienti del locale, fingendo di chattare sui loro telefonini. Il tentativo è stato però vano, dato che, con grande freddezza e intuito, i militari di pattuglia li hanno individuati e portati fuori, non senza difficoltà e li hanno controllati.

Il risultato non si è fatto attendere: nel borsello i due giovani avevano ben 30 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 10 grammi, tutto confezionato e pronto per essere venduto, nonché quasi 2.000 euro in contanti.

Per i due albanesi, che inutilmente avevano provato a sfuggire all’occhio vigile ed attento dei Carabinieri, sono scattate subito le manette e sono stati portati al carcere “Di Lorenzo” di Agrigento, dove attenderanno la decisione del giudice.