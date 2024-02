Di certo non sono un bel biglietto: i sottopassaggi di piazza Stazione sono nel degrado e già da tempo.

“Sono metafora di questa amministrazione: in superficie tutto in disordine come sempre, in profondità facciamo finta di non vedere”, tuona così il gruppo della Dc al consoglio comunale che lancia “un grido di allarme sulla gestione della macchina amministrativa e sui sottopassaggi: senza controllo, con i cancelli forzati, nel degrado, non utilizzati, senza prospettiva. Perché non vengono mai puliti? Perché non possono essere utilizzati?” I consiglieri propongono l’affidamento ad esterni per essere rigenerati. “Perché l’amministrazione fa finta di non vedere o sapere?”, conclude la nota.