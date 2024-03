Un adolescente agrigentino coinvolto in attività di spaccio durante la movida notturna

Sorpreso nel bagno di una discoteca a spacciare anfetamine dai militari della Guardia di finanza di Agrigento. E’ successo nella tarda notte di sabato. Si tratta di un minorenne agrigentino, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per l’ipotesi di reato di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I finanzieri, impegnati in un’attività finalizzata alla repressione e contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida, hanno notato il minorenne stazionare all’interno del bagno di una discoteca. Alla loro vista, il ragazzo si sarebbe disfatto della sostanza gettando per terra dei pacchetti al cui interno i militari hanno rinvenuto anfetamina, che è stata subito sottoposta a sequestro per essere analizzata.

Dopo le formalità di rito il minorenne, difeso dall’avvocato Salvatore Butera, è stato accompagnato presso una comunità per minori a disposizione dell’Autorità giudiziaria.