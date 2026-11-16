Le dimissioni di Elisabetta Torregrossa erano nell’aria da settimane. Dopo il precedente Crosta, il sindaco si ritrova nuovamente con una casella vuota in Giunta. Il Movimento 5 Stelle è fuori, il PD reclama spazio e sullo sfondo si affacciano nuove ipotesi politiche. Ma chi decide davvero nella maggioranza?

Le dimissioni di Elisabetta Torregrossa non sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Anzi, ascoltando anche le recenti dichiarazioni del sindaco Michele Sodano sui social, la conclusione del rapporto con l’assessora indicata dalla componente del Movimento 5 Stelle appariva ormai prevedibile. Una separazione politica annunciata, dunque. Eppure, ancora una volta, il sindaco sembra essere arrivato all’appuntamento senza avere pronto un sostituto.

Era già accaduto con Giovanni Crosta. Dopo la sua uscita dalla Giunta erano trascorse diverse settimane prima della nomina di Michelangelo Lo Piparo. Una scelta che oggi si trova al centro di una vicenda particolarmente delicata, dopo la relazione di servizio di due agenti della Polizia Locale relativa a una presunta interferenza dell’assessore durante un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura.

Una questione che, se i fatti contestati dovessero trovare conferma, assumerebbe una gravità istituzionale ben superiore a quella di una normale controversia politica. Il confine tra indirizzo politico e attività investigativa non può essere superato da chi ricopre un incarico amministrativo. Eppure, una parte dei sostenitori del sindaco sembra voler ridimensionare la portata della vicenda. Viene da chiedersi quale sarebbe stata la reazione se un episodio analogo avesse riguardato una delle precedenti amministrazioni.

Ma torniamo alla politica. Perché la seconda uscita dalla Giunta in meno di sei mesi apre una questione che va ben oltre il nome del prossimo assessore.

Il Movimento 5 Stelle, una presenza politica mai consolidata

La partecipazione del Movimento 5 Stelle alla coalizione che ha sostenuto Michele Sodano era stata oggetto di discussione già durante la campagna elettorale. Il simbolo pentastellato, inizialmente previsto, era poi scomparso dalla competizione, mentre alcuni candidati riconducibili a quell’area avevano trovato spazio nella lista del Partito Democratico.

Il Movimento 5 Stelle non era riuscito a presentare una propria lista, ma aveva comunque ottenuto una rappresentanza nell’esecutivo attraverso Elisabetta Torregrossa, indicata nell’area politica del deputato regionale Angelo Cambiano.

Un equilibrio fragile fin dall’inizio. Prima era stato individuato Filippo Bracco, poi sostituito con Torregrossa. Quest’ultima è rimasta in carica meno di cinque mesi, fino alla rottura definitiva con il sindaco.

Resta da comprendere quale sia oggi il peso effettivo del Movimento 5 Stelle nella politica agrigentina. Il territorio esprime due deputati regionali pentastellati, Angelo Cambiano e Ida Carmina, quest’ultima originaria di Porto Empedocle. Eppure, almeno nelle dinamiche politiche del capoluogo, non emerge un’incidenza proporzionata a questa rappresentanza parlamentare.

La presenza del Movimento 5 Stelle nel campo progressista rispondeva anche a una logica di alleanze più ampia, legata al progetto politico di Ismaele La Vardera e alle prospettive delle Regionali del 2027. Ma quanto di quell’accordo abbia realmente inciso sull’amministrazione comunale è tutto da dimostrare.

Il PD reclama spazio. Ma quanto conta davvero?

Con l’uscita di Torregrossa torna inevitabilmente al centro della discussione il Partito Democratico.

I democratici avevano già manifestato l’esigenza di una maggiore rappresentanza nella fase del ballottaggio e successivamente durante la composizione della Giunta. Una richiesta che oggi potrebbe diventare ancora più pressante.

Ma il problema è un altro: quale peso politico ha avuto finora il PD nelle scelte dell’amministrazione Sodano?

Dalle nomine nel settore culturale agli incarichi legati al Teatro Pirandello, non emerge una riconoscibile impronta politica democratica. Le decisioni sembrano piuttosto riconducibili direttamente al sindaco, senza una vera distribuzione delle responsabilità tra le componenti della coalizione.

Anche in Consiglio comunale il PD non sembra avere ottenuto un ruolo particolarmente significativo. Giampiero Carta, eletto nella lista democratica, non ha conquistato la vicepresidenza del Consiglio né una posizione di vertice nelle commissioni tale da rappresentare un evidente riconoscimento politico alla sua appartenenza.

E allora viene spontanea una domanda: il Partito Democratico partecipa realmente alle decisioni della maggioranza oppure si limita a sostenerla senza riuscire a orientarne le scelte?

Maurizio Tricoli tra i possibili successori

Tra i nomi che potrebbero entrare nella discussione per la sostituzione di Torregrossa c’è quello di Maurizio Tricoli, candidato non eletto e tra i sostenitori più convinti di Michele Sodano durante la campagna elettorale.

Un profilo che potrebbe consentire al sindaco di riconoscere maggiore spazio all’area democratica senza rinunciare a un rapporto politico diretto e consolidato.

Nello stesso ambito si colloca anche Viviana Mattiolo, altra candidata non eletta. Entrambi hanno alle spalle esperienze politiche nell’area che faceva riferimento ad aree politiche di centro.

Ma si tratta, al momento, di ipotesi e non di candidature ufficializzate.

C’è poi il ruolo del deputato regionale Michele Catanzaro, riferimento del PD nell’Agrigentino. Quale posizione intende assumere rispetto agli equilibri della Giunta Sodano? E soprattutto, a pochi mesi dall’avvio della competizione per le Regionali del 2027, quale strategia vuole adottare il partito nel capoluogo?

Perché una cosa è sostenere un’amministrazione, altra cosa è partecipare concretamente alle sue scelte.

E se il nuovo assessore arrivasse da destra?

C’è anche un’altra ipotesi che potrebbe modificare ulteriormente gli equilibri politici: l’ingresso in Giunta di una figura riconducibile all’area di Fratelli d’Italia.

In questo caso, la scelta potrebbe ricadere su personalità con precedenti esperienze amministrative e rapporti politici con la Regione Siciliana, potenzialmente utili anche per intercettare finanziamenti destinati alle infrastrutture sportive e ad altri interventi sul territorio.

Sarebbe però una decisione dal significato politico evidente. Un sindaco eletto con il sostegno di una coalizione progressista finirebbe per ampliare ulteriormente il proprio perimetro verso un’area politica diversa da quella che lo ha accompagnato alle urne.

Un’eventualità che imporrebbe una riflessione anche agli stessi partiti del centrosinistra.

La vera domanda è chi decide

A questo punto, il problema non è soltanto trovare un nuovo assessore.

Il sindaco intende mantenere la rappresentanza della componente pentastellata, nonostante il suo limitato peso elettorale nel capoluogo? Vuole finalmente riconoscere maggiore spazio al Partito Democratico? Preferirà scegliere ancora una volta una figura di propria fiducia, magari nell’area di Controcorrente? Oppure aprirà a personalità provenienti da altre esperienze politiche?

Sono tutte possibilità sulle quali, al momento, manca una posizione pubblica chiara.

E non è un dettaglio. Perché dopo le dimissioni di Crosta, quelle di Torregrossa e la vicenda che coinvolge Lo Piparo, il tema non è più soltanto la composizione della Giunta, ma il metodo con cui viene amministrata la città.

Sodano ha rivendicato fin dall’inizio la propria autonomia nelle scelte. Ma autonomia non può significare assenza di programmazione politica. Se le dimissioni di un assessore sono annunciate da settimane, perché non arrivare preparati alla sua sostituzione?

Sul tavolo ci sono anche gli equilibri regionali, le ambizioni dei partiti in vista del 2027 e il ruolo di Ismaele La Vardera, il cui progetto politico è strettamente collegato all’esperienza amministrativa agrigentina.

Sarà interessante capire se la prossima nomina nascerà da un confronto con le forze della coalizione oppure dall’ennesima decisione personale del sindaco.

Intanto una certezza c’è: in meno di sei mesi Michele Sodano ha già perso due assessori. E mentre i partiti cercano di capire quanto contano, Agrigento aspetta ancora di conoscere chi prenderà il posto di Elisabetta Torregrossa.

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