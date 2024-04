Le slot machine sono una delle attrazioni da casinò più antiche e più giocate al mondo. Le versioni digitali sono arrivate a trasformare completamente l’industria del iGaming. Sono una scelta popolare per i giocatori che non hanno familiarità con il poker o il blackjack. Inoltre, le alternative moderne sono ingegnose, originali e offrono molti vantaggi ai giocatori.

Cosa sono le slot machine?

Tutte le slot machine sono giochi d’azzardo presenti in qualsiasi casino. Sono disponibili anche sui siti online per i giocatori di ogni angolo del mondo. Questo gioco richiede l’inserimento di una moneta per attivare il meccanismo. L’obiettivo è quello di combinare le varie figure per creare uno schema allineato che produca una ricompensa. Oltre a una serie di premi che possono essere vinti, può anche includere funzioni aggiuntive come jackpot o mini-giochi.

200 anni di storia

Nel 1895, a San Francisco, in California, fu inventata la prima slot machine, che divenne rapidamente un intrattenimento popolare. Charles August Fey la creò e la sviluppò. Lo fece utilizzando un sistema di ingranaggi meccanici e una leva sul lato destro che muoveva i tre rulli. Si chiamava Liberty Bell.

Questa prima macchina da gioco non offriva direttamente premi in denaro, ma i giocatori dovevano richiedere il premio al proprietario del locale in cui si trovava il gioco. La Liberty Bell assegnava il premio più alto quando tre simboli della campana si allineavano sui suoi rulli.

Di conseguenza, la campana continua a essere la campana simbolo e il suono che si sente quando qualcuno vince un premio, ed è diventata una tradizione usarla. In seguito al successo della slot machine originale di Charles August Fey, fu creata un’intera industria manifatturiera per i futuri casinò. Diverse aziende installarono le Liberty Bells nelle loro attività. La maggior parte di esse si trovava in bar, sale sociali, sale da bowling e negozi di barbiere.

Herbert Mills seguì le orme di Fey nel suo progetto. Tuttavia, nella sua modifica del concetto originale di slot machine inserì simboli di frutta come la coppia di ciliegie. Era nata la Bell-Fruit Gum Company. Oggi le slot Betfair offrono un gran numero di opzioni per il gioco online con una semplice connessione a Internet e un dispositivo.

Come vincere alle slot machine?