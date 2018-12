Sindaco Firetto: Il Castello? Non me ne occupavo, la parola ai giudici

Il Sindaco nelle ultime ore è stato al centro dei media locali a causa delle vicende che stanno interessando il Castello sito a Joppolo. Ecco la sua risposta.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Sindaco Firetto sembra non si occupasse personalmente della gestione del Castello di Joppolo, location molto in voga nell’agrigentino come sede di ricevimenti di ogni sorta. Nel registro degli indagati, però, sono iscritti sia il Sindaco Lillo Firetto, sia il fratello Mirko. I carabinieri hanno proceduto al sequestro della struttura su provvedimento del GIP di Agrigento dopo l’indagine curata dal Procuratore Salvatore Vella e dal Sostituto Antonella Pandolfi.

Pare che le modifiche edilizie siano state realizzate senza alcun permesso. Il Castello, infatti, è considerato come immobile di particolare interesse storico, artistico e culturale ed eventuali modifiche sono soggette a particolari vincoli.

Leggi qui come si è trasformato il Castello dopo i lavori.

Firetto ha voluto porre l’accento sul fatto che la sua posizione di Sindaco e personaggio pubblico abbia procurato delle esagerate ripercussioni alla sua famiglia. Ma d’altro canto sembra essere sicuro che la giustizia chiarirà ogni dubbio creatosi intorno a questa vicenda.