Sindaco Agrigento: “Basta offese a Camilleri, terroni si indignino”

“Sono indignato del fatto che ci sia nel nostro Paese chi ritiene che si possa considerare manifestazione della liberta’ di pensiero offendere Andrea Camilleri“. Lo dice il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che aggiunge: “Mi indigna di piu’ chi sfrutta il nome di Andrea Camilleri e la sua sofferenza di questi giorni per firmare editoriali indegni di pubblicazione. Mi indigna anche che non ci sia una reale indignazione, anzi c’e’ indifferenza da parte di quei terroni come me che sono stati offesi. Tutto questo silenzio e’ assurdo. Non fa che legittimare il bisogno di continuare a infrangere le regole che attengono il rispetto della dignita’ della persona. Legittima anche un metodo che riscuote consensi tra i disinformati che questa sorta di negazione dell’informazione continua a nutrire”. Conclude Firetto: “Mi fa sorridere immaginare che l’amico Andrea possa rimettersi presto seduto sul suo letto per dettare nuove storie ispirandosi a questi personaggi e scegliendo di trasformarli in divertenti paradossi”. (AGI)