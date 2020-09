Sindaco🎙ON AIR, oggi alle 20 in diretta con Lillo Firetto – VIDEO

Il nostro 🎙SINDACO ON AIR di oggi, martedì 29 settembre, è Lillo Firetto, classe 65, sindaco uscente della città di Agrigento. Ricco e variegato il suo percorso politico. È stato infatti consigliere comunale, assessore provinciale e deputato regionale. Lunghissima anche l’esperienza da primo cittadino: a Porto Empedocle e poi nel capoluogo. Sostenuto da 7 liste civiche, ai cittadini chiede di confermare quel cambiamento che -ha dichiarato- è partito con la sua amministrazione già cinque anni fa e che si è tradotto in numerose promesse mantenute. Con il suo programma, strutturato in 12 macroaree, si propone di proseguire il lavoro intrapreso progettando il futuro di Agrigento guidato dalla passione e dalla determinazione di sempre.

