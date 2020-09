Sindaco🎙ON AIR, alle 20 in diretta con Angela Galvano – VIDEO

Il nostro sindaco🎙ON AIR di oggi è Angela Galvano, avvocato e consulente commerciale, è la candidata di “C’è l’alternativa democratica e progressista cento passi per la Sicilia” e di “Agrigento in movimento”, proposta civica che fa riferimento alla coalizione di centrosinistra. Da sempre impegnata nell’associazionismo, ha alle spalle un’esperienza da consigliera al comune di Agrigento. “Alla città -ha dichiarato -ci proponiamo con umiltà e coraggio, amore e competenza”. Al centro del programma politiche sociali, periferie, centro storico, e agricoltura. Non ci resta che ascoltare attraverso i nostri microfoni quale sia la sua proposta. La diretta alle 20 sulle frequenze di Radio Concordia e sulla Pagina Facebook di AgrigentoOggi. Conduce Domenico Vecchio