Silvio Alessi vice commissario provinciale della Lega

LA LEGA SI RAFFORZA AD AGRIGENTO Il segretario regionale Stefano Candiani e il commissario provinciale della Lega, Massimiliano Rosselli, hanno conferito due importanti incarichi di partito. Hanno nominato infatti il vice commissario provinciale e il responsabile Enti Locali. Vice commissario è stato nominato l’ imprenditore Silvio Alessi, già candidato sindaco del centrodestra nelle precedenti elezioni amministrative del Comune di Agrigento. Responsabile provinciale Enti Locali sarà, invece, l’imprenditore Lillo Burgio, responsabile per la circoscrizione Europa dell’ AIM (Associazione Italiani per il Mondo)e assessore comunale a Naro. Con queste nomine, Il commissario provinciale della Lega ha inteso rafforzare il partito che sarà presente, con proprie liste, alle elezioni amministrative dei Comuni della provincia di Agrigento. In particolare, a Raffadali, la Lega presenterà una donna come proprio candidato sindaco: Elina Rampello, consigliere comunale uscente . Ad Agrigento, invece, insieme a Fratelli d’Italia, la Lega appoggerà quale sindaco la candidata indipendente Daniela Catalano, avvocato e presidente uscente del consiglio comunale. Sin dal fine settimana, pertanto, il commissario provinciale Rosselli, il vice commissario Alessi e il responsabile enti locali Lillo Burgio si concerteranno con il deputato europeo Annalisa Tardino, responsabile per la campagna elettorale nei Comuni della provincia di Agrigento nei quali si voterà il 4 ottobre prossimo, in modo da rendere la Lega competitiva e, ove possibile, vittoriosa.