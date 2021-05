Silvio Alessi: “Grande impegno dell’UDC nell’agrigentino”

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi insieme al segretario Regionale, on. Decio Terrana per la crescita dell’Udc nella nostra provincia”. Lo sostiene in una nota il coordinatore provinciale Silvio Alessi dopo la nomina del consigliere comunale dell’Udc Gianni Morello ad assessore comunale di Licata.

“L’on. Decio Terrana – ha aggiunto Alessi – dopo aver attenzionato tutte le altre otto province con relativi collegi e avere seguito personalmente, da gennaio si sta impegnando molto nella riorganizzazione del nostro territorio. E io sono stato uno dei primi a venire coinvolto in questo progetto politico,nel suo entusiasmo e nella sua chiarezza politica. Insieme stiamo raccogliendo moltissime adesioni nel mondo delle professioni, politico e amministrativo. Tanti di loro hanno voluto assumere in prima persona un ruolo politico nell’Udc ”. “Continueremo – conclude il coordinatore provinciale dell’Udc Alessi – a sentire le esigenze del nostro territorio e a coinvolgere tutti coloro che si vogliono spendere per la propria terra e per l’Udc , certi che ai prossimi appuntamenti elettorali l’Udc reciterà sempre un ruolo di grande protagonista”.