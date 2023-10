Il via vai di turisti nel Tempio di Ercole della Valle dei Templi pone seri rischi per la sicurezza stradale. È necessario adottare misure immediate per garantire la sicurezza e educare i visitatori sull’utilizzo dei varchi ufficiali.

Da qualche tempo, nella suggestiva cornice della Valle dei Templi, si è verificato un fenomeno che desta preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti: il via vai di turisti e visitatori che utilizzano il varco del Tempio di Ercole, chiuso da anni, per accedere e uscire dall’area archeologica. Questo comportamento ha generato situazioni di grave pericolo per gli automobilisti in transito, costringendoli a esercitare la massima prudenza, attenzione e riflessi per evitare incidenti.

Soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica, i pedoni attraversano il varco del Tempio di Ercole in gran numero, spesso ignorando i rischi che questa azione comporta. Inoltre, i bus e le auto si fermano nei pressi del tempio per consentire ai passeggeri di scendere ed esplorare l’area, causando ulteriori ostacoli alla circolazione veicolare. Questi veicoli in sosta restringono la carreggiata e riducono la visuale degli automobilisti, creando un ambiente ad alto rischio di incidenti stradali.

L’incidente che ha coinvolto un anziano automobilista, vittima un bambino di 5 anni, è un chiaro avvertimento dei pericoli che questa situazione presenta. Tuttavia, è essenziale comprendere che tali incidenti potrebbero coinvolgere chiunque, anche guidatori più giovani con riflessi pronti, ma meno esperti alla guida. La sicurezza di tutti gli utenti della strada deve essere una priorità assoluta.

È importante sottolineare che ci sono due ingressi ufficiali alla Valle dei Templi, Porta Giunone e Porta Quinta. Tuttavia, anche questi ingressi spesso sono oggetto di caos e lunghe code di auto parcheggiate in modo disordinato lungo la strada provinciale. Il nuovo varco che era stato proposto avrebbe dovuto eliminare definitivamente l’accesso dal Tempio di Ercole, contribuendo a risolvere questo problema.

Mentre riconosciamo che ogni sistema può essere migliorato e che è necessaria la massima attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti, è fondamentale adottare misure immediate per garantire la sicurezza nella zona. Uno dei passi chiave da intraprendere è quello di evitare il passaggio di pedoni nell’area ai piedi del Tempio di Ercole e nei pressi del piazzale Hardcastle. Per non parlare di quelli che camminano fino a PortaAurea, altro incrocio pericolossimo che andrebbe sistemato.

Per farlo, è necessario istituire una sorveglianza costante, con la presenza di personale addetto alla sicurezza o delle forze dell’ordine, al fine di scoraggiare il passaggio dei pedoni in un’area pericolosa. Inoltre, è essenziale educare i visitatori sulla necessità di utilizzare i varchi ufficiali per accedere alla Valle dei Templi e di rispettare le regole della strada e la segnaletica stradale.

La sicurezza di chi visita la Valle dei Templi e degli automobilisti che transitano nella zona deve sempre avere la massima priorità. Solo attraverso la cooperazione tra autorità locali, forze dell’ordine e consapevolezza da parte dei visitatori possiamo garantire un’esperienza sicura e indimenticabile in uno dei siti archeologici più straordinari al mondo.

Foto Archivio