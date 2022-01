Sicilia. Musumeci non si dimette, ma azzera la Giunta

“Azzero la giunta, faremo un esecutivo che dovrà portarci all’ultimo giorno. Parlerò con i rappresentanti dei partiti, chiederò di darmi una rosa di assessori, alcuni saranno confermati. Qualcuno ha scritto Musumeci si dimette e molla: ci vogliono ben altri ostacoli, non saranno alcuni atti di viltà politica a condizionare le mie scelte. Musumeci non lascia, raddoppia, rilancia, perché Musumeci sa di avere dalla sua parte la stragrande maggioranza del popolo siciliano al di là dei partiti”. Così il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, dopo l’esito del voto espresso dall’Aula per designare i Grandi elettori del Capo dello Stato che lo ha visto bersaglio dei franchi tiratori. Musumeci è giunto solo terzo: il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè con 44 preferenze il più votato, 15 voti in più rispetto al presidente della Regione, superato anche da Nunzio Di Paola (M5s) con 32, votato anche da pezzi del centrodestra.