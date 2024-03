Palermo – La Sicilia si prepara a un piano di investimenti significativo per lo sviluppo infrastrutturale, con un totale di 17 miliardi di euro destinati a progetti cruciali per la regione. Raffaele Celia, direttore regionale di Anas Sicilia, ha delineato i dettagli di questo ambizioso piano durante il convegno “Logistica e infrastrutture per le imprese siciliane fattore chiave per la competitività”, organizzato da Unioncamere Sicilia, Uniontrasporti e la Camera di Commercio Palermo Enna, con il patrocinio della Regione Siciliana.

Secondo Celia, del totale degli investimenti pianificati, più di 2 miliardi sono destinati a manutenzioni programmate, mentre altri 3,5 miliardi saranno impiegati per la realizzazione di nuove opere. Inoltre, sono in fase di progettazione interventi per un valore complessivo di 10 miliardi di euro.

Attualmente, diversi cantieri sono già in corso, focalizzati su progetti considerati prioritari secondo il ‘Libro bianco’ regionale. Tra questi, la realizzazione della Ragusa-Catania, il cui avvio è già stato compiuto, e il primo lotto della Palermo-Agrigento, per il quale è prevista la definizione entro la primavera, mentre il secondo lotto è in fase di progettazione. Altri progetti in corso includono la realizzazione della Nord-Sud e della Agrigento-Caltanissetta, entrambe in fase di completamento. Inoltre, si sono conclusi i dibattiti pubblici riguardanti la tangenziale di Agrigento e la Castelvetrano-Sciacca.

Celia ha anche annunciato che Anas è pronta ad avviare il dibattito pubblico sul progetto della pedemontana di Palermo e che sta concordando con la Regione il calendario degli incontri. Si prospettano quindi importanti sviluppi infrastrutturali per la Sicilia, che mirano a migliorare la mobilità e a favorire lo sviluppo economico della regione.