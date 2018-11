Sicilia, Anas: chiude la SS 118 a Corleone e la SS 644 a Ravanusa

SICILIA, ANAS: CHIUSE LA SS118 A CORLEONE E LA SS644 A RAVANUSA



· permangono le chiusure sulle strade statali 121, 188, 189

Palermo, 2 novembre 2018

La strada statale 121 “Catanese” è stata riaperta al traffico, dopo la chiusura che si era resa necessaria in seguito ad allagamento al km 206,800, ma è stata chiusa al km 214, a Vicari, per esondazione presso ponte San Leonardo.

La strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” è stata chiusa al km 44,600 a Corleone per frana e la statale 644 “Di Ravanusa” per sottopasso allagato al km 0,100.

Permangono le chiusure, per allagamento del piano viabile, delle strade statali 188 “Centro Occidentale Sicula” a Sambuca di Sicilia e 189 “Della Valle del Platani” a Lercara Friddi, per esondazione del fiume Platani.

Le squadre di Anas sono incessantemente in azione ovunque necessario per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

