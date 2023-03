Si sente male mentre gioca a calcio: muore quarantanovenne

Si è sentito male al campetto del Villaggio Peruzzo durante una partita di calcio. Soccorso dal personale medico del 118, è morto in ambulanza prima dell’arrivo all’ospedale “San Giovanni di Dio”. A perdere la vita Vincenzo Re, quarantanovenne, figlio e fratello di due tra i più conosciuti avvocati del foro di Agrigento. Vincenzo era una persona conosciuta nella città dei Templi. Amante dello sport e del calcio amatoriale dove amava giocare in porta, era tifosissimo dell’Akragas. Seguiva sempre la sua squadra del cuore e non si perdeva nemmeno una partita. La redazione di Agrigento Oggi si associa al dolore della famiglia a cui porge le più sentite condoglianze.