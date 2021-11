Si era ribaltato con l’auto, rintracciato l’automobilista

E’ stato rintracciato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, l’automobilista cinquantenne che, nella notte fra mercoledì e giovedì, era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo, lungo il viale Sicilia, nel quartiere di Fontanelle.

L’uomo, alla guida della sua Fiat Stilo, era uscito fuori strada, e l’auto si era ribaltata. Uscito dall’abitacolo si era allontanato. Gli agenti temendo potesse essere rimasto seriamente ferito, lo hanno cercato prima al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, poi a casa, senza però trovarlo.

Secondo quanto è emerso il cinquantenne, rimasto illeso, aveva perso il telefono cellulare e dopo l’incidente stradale si era recato in un’altra abitazione. E’ stato lui stesso a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo. Trascorso del tempo, l’uomo non è stato neanche sottoposto all’alcoltest.