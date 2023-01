Sentenza di condanna annullata in Cassazione: assolto Sambiagese. Era stato accusato di minacce gravi, lesioni personali in danno del fratello e dell’anziano genitore ed arrestato in flagranza di reato.

Il Tribunale di Agrigento, all’esito di un’articolata istruttoria dibattimentale, lo aveva riconosciuto colpevole e condannato a sette mesi di reclusione, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Palermo.

L’uomo, difeso dall’avvocato Antonino Manto, si è allora rivolto alla Suprema Corte di Cassazione offrendo una diversa lettura dell’intera vicenda ed evidenziando l’illegittimità della condanna.

La Corte di Cassazione, ritenendo fondate le censure, ha accolto il ricorso ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna.