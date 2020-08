Sempre più Caseifici propongono i prodotti online

I prodotti caseari sono sempre molto richiesti e numerose aziende hanno cominciato a proporre i propri alimenti anche online. Grazie alle spedizioni veloci con incartamenti adeguati, possono arrivare a destinazione mantenendo inalterata la loro freschezza parmigiano reggiano, formaggi a pasta dura o più morbida e persino mozzarelle di bufala.

Un caseificio, però, per creare tutte queste prelibatezze ha bisogno di macchinari e attrezzature sempre adeguate: IFT Mantova propone prodotti per i caseifici di prima qualità e da anni è specializzata nel trattare attrezzature plastiche tecnologiche particolarmente adatte per queste applicazioni alimentari. Seguendo gli standard di altre industrie casearie mondiali, e applicando correttamente tutte le norme riguardanti l’igiene e la sicurezza di questi dispositivi, IFT s’impegna a rifornire caseifici in tutta Italia e all’estero.

Le tavole in polipropilene

Durante la produzione, il formaggio subisce vari processi: prima il latte dovrà coagulare perché si crei la cagliata; la caseina e la parte grassa del latte vengono letteralmente separate da quella liquida, che è il siero (da cui si ricava ad esempio la ricotta). La cagliatura può avvenire sia grazie ai fermenti naturalmente presenti nel latte oppure con l’aggiunta di enzimi specifici e si lavora in maniera differente a seconda che si voglia creare un formaggio a pasta molle o uno a pasta dura: in questo senso, ovviamente, avrà un ruolo determinante la stagionatura che potrà durare anche svariati mesi.

Durante tutte le fasi in cui vi è comunque una componente liquida che fuoriesce dalla lavorazione, una tavola in polipropilene è uno strumento molto utile e dovrà, ovviamente avere delle aperture che favoriscano tale sgocciolamento. Le tavole grigliate o forate sono appositamente create per far asciugare o stagionare formaggi a pasta dura o molle di ogni tipologia e dimensione, e hanno profili stondati per non lasciare segni sull’alimento. Possono essere impiegate anche per trasportare e stoccare le forme e quindi movimentarle da una parte all’altra del caseificio durante i vari momenti di lavorazione. Di diverse dimensioni, queste tavole sono realizzate con la tecnica di stampaggio a iniezione, che prevede per l’appunto l’iniezione del materiale plastico allo stato fuso direttamente nello stampo dedicato. Una volta solidificato, questo dà origine a una sagoma perfetta.

Il polipropilene alimentare è il materiale idoneo e certificato a tali usi e può sopportare temperature che vanno dai – 30° ai + 80° senza rilasciare alcuna sostanza tossica e mantenendo inalterate le sue proprietà. Ne consegue che le tavole con esso realizzate sono non solo estremamente sicure, ma anche robuste e leggere al contempo. Sono anche facili da pulire e la loro creazione è studiata appositamente per evitare interstizi che possano ospitare muffe o altre impurità.

Le cassette in polietilene

Al fine di trasportare in sicurezza i formaggi finiti, occorre però una cassetta con fondo liscio leggermente arcuato (detto anche “a schiena d’asino”), ma che magari presenti aperture sui lati per lasciar sgocciolare il latte di quelli freschi come lo stracchino o la mozzarella. Tali cassette sono dei veri e propri contenitori per la movimentazione e sono costituite in polietilene, un materiale molto simile al già citato polipropilene, ma più leggero e resistente ad agenti chimici così come all’acqua.

Questa sua impermeabilità lo rende altrettanto adatto a contenere gli alimenti e le cassette così realizzate sono molto versatili e indispensabili nelle aziende casearie. Possono essere impilate senza che il formaggio che rilascia il proprio liquido vada a finire nella cassetta sottostante e si puliscono agevolmente con soluzioni acide o clorinate al 2%. Anche queste cassette possono contenere alimenti nel range di temperature da – 30 a + 80 gradi centigradi.