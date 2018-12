Seap Aragona: il programma delle iniziative collaterali nel periodo natalizio

La Seap Pallavolo Aragona rende noto gli eventi e le tante iniziative collaterali del periodo natalizio. Non solo sport ma anche solidarietà e azioni sociali per la squadra del presidente Nino Di Giacomo che nel corso della prossima settimana porterà derrate alimentari ai bisognosi della “Mensa della solidarietà” di Agrigento, farà visita e regalerà tanti giocattoli ai bambini del reparto pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e incontrerà gli studenti delle scuole del capoluogo per promuovere la pallavolo. Previsti anche incontri con gli sponsor, la cena sociale di fine anno, l’amichevole col Modica di serie B1 e la tradizionale festa per lo scambio degli auguri natalizi con tutti i tesserati della Pallavolo Aragona. Ecco nel dettaglio le iniziative collaterali del periodo natalizio della Seap Aragona:

Lunedì 17 dicembre : alle ore 10:30, la squadra porterà le derrate alimentari ai bisognosi della “Mensa della solidarietà” in via Gioeni ad Agrigento. Alle ore 14 le ragazze della Seap Aragona e lo staff tecnico saranno presenti allo stadio Esseneto per la “Partita del…cuore biancazzurro”. Infine, alle ore 20, al ristorante Metabirrificio di Raffadali è prevista la cena sociale di fine anno con gli sponsor e i dirigenti.

Martedì 18 dicembre : alle ore 12, nell’ambito del progetto societario “Incontri con gli sponsor”, la squadra farà visita all’ “Andromac’Art”, leader ad Agrigento nella realizzazione di tatuaggi e non solo.

Mercoled’ 19 dicembre : alle ore 10, la Seap Aragona sarà ospite del Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento per un incontro di sensibilizzazione e promozione della cultura sportiva e più in particolare della pallavolo. L’iniziativa è stata voluta fortemente dal presidente Nino Di Giacomo che ha accettato subito l’invito della dirigente scolastico, Enza Ierna e del docente di educazione fisica, Federico Orefice. Alle ore 16:30, ad Aragona, nella palestra comunale si svolgerà la tradizionale festa di Natale, con animazione e scambio di auguri, in presenza di tutti i tesserati della società, dal mini-volley alla serie B2.

Giovedì 20 dicembre : alle ore 11:30, la squadra farà visita al reparto “Pediatria” dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto dal primario Giuseppe Gramaglia. Le giocatrici e lo staff tecnico, in tenuta natalizia, regaleranno tanti giocattoli per i piccoli pazienti dell’ospedale.