“Se devi dire una bugia dilla grossa”.  Bellomo: “Evento da non perdere”

“Se devi dire una bugia dilla grossa è uno spettacolo, che dalle prime battute evidenzia tutta la sua dirompente vis comica. Presentata per la prima volta in Italia da Pietro Garinei, protagonisti Jonny Dorelli e Gloria Guida, è una commedia che in tutte le sue edizioni, sia nazionali che mondiali, ha sempre ottenuto uno straordinario successo. I temi trattati riguardano il tradimento. L’adattamento di Iaia Fiastri, nonostante siano passati diversi anni, risulta sempre attuale e la regia originale di Pietro Garinei, ripresa da Luigi Russo, è sinonimo di successo. Un cast d’eccezione, Quattrini, Salerno, Barale, Catania, Ramazzotti,) è il giusto corollario per questa “macchina delle risate”. Un evento da non perdere.” A presentare lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Pirandello di Agrigento i prossimi mercoledì 23 febbraio alle 20 e giovedì 24 febbraio alle 17, è il direttore artistico Francesco Bellomo. In un video, anche le attrici Paola Quattrini e Paola Barale invitano gli agrigentini ad esserci.

Per maggiori informazioni, è possibile seguire i canali social (Instagram, Facebook e Whatsapp) della fondazione e il sito ufficiale fondazioneteatropirandello.it.