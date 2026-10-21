Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà a breve con lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili scolastici di propria competenza. Sono stati aggiudicati infatti due accordi quadro tramite piattaforma Mepa per la manutenzione delle scuole dei comparti centro-est e centro-ovest, finanziati con fondi di bilancio dell’Ente. Per le scuole del comparto centro-est i lavori saranno eseguiti dall’impresa “Bellavia Group SrL” con sede a Favara, che ha offerto il ribasso del 10,50% per un importo complessivo di 126.000 euro più Iva, compresi oneri di sicurezza.

I lavori delle scuole del comparto centro-ovest saranno eseguiti invece dall’impresa Al.Pi. Costruzioni di Bruna Letizia con sede ad Agrigento, per un importo di 143.650 euro più Iva, compresi oneri di sicurezza (ribasso del 10,94%). “Stiamo procedendo con la massima attenzione per garantire agli immobili che ospitano le scuole di nostra competenza le operazioni di manutenzione ordinaria” afferma il presidente Giuseppe Pendolino “e contando esclusivamente sui fondi stanziati in bilancio”.

Entrambi gli accordi quadro prevedono che i lavori debbano essere effettuati entro 365 giorni dalla data di consegna degli stessi su indicazioni del settore tecnico del Libero Consorzio di Agrigento.

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