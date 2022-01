Scuola: Corbo chiude fino al 15

La decisione arriva con una ordinanza sindacale. Il sindaco Vincenzo Corbo anticipa tutti e decide per la chiusura delle scuole a Canicattì. A differenza di altri il primo cittadino ha già deciso: visto il preoccupante exploit dei casi di positività in Città, al fine di cercare di contenere i contagi, con O.S. n.1/2022 ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 10 al 15 gennaio incluso.

Corbo raccomanda a tutta la comunità di mantenere la distanza di sicurezza, indossare correttamente le mascherine coprendo naso e bocca, evitare gli incontri se non sono necessari, sanificarsi le mani,