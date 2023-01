Scuola Tennis e Padel Città dei Templi primi in Sicilia tra le Basic School FITP. Grandissima soddisfazione per il movimento giovanile del Tennis e del Padel agrigentino con l’affermazione del TC Città dei Templi che nel Gran Prix tra tutte le scuole tennis federali della Sicilia è risultata la prima nella categoria Basic School . La classifica si genera tenendo conto dell’attività federale svolta, dalla partecipazione ai campionati giovanili agonisti e non agonisti, dall’organizzazione di tornei ed eventi nazionali ed internazionali, dal numero dei tesserati e dai risultati conseguiti. “Questa ennesima conferma testimonia la valenza di un Club che investe professionalità e tempo alla promozione e perfezionamento delle attività giovanili e senior. Il 2023 inizia nel migliore dei modi- commenta il Presidente Alessandro Platania (nella foto)- ed in serbo abbiamo tante novità importanti che stimoleranno allievi ad adulti a perfezionare il loro Tennis e Padel”.