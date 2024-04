Interrogazioni, dibattiti e aggiornamenti su questioni cruciali per la città

Scoppiettante seduta del Consiglio Comunale questa sera ad Agrigento, si è tenuto il Question Time come da convocazione per l’8 aprile 2024. In particolare, l’amministrazione comunale ha risposto alle interrogazioni sollevate dal rappresentante del gruppo di opposizione DC, Roberta Zicari, su diverse questioni, tra cui la chiusura dei sottopassaggi e la mancata pubblicazione del calendario delle pulizie delle strade, che secondo il regolamento deve essere reso pubblico sul sito ufficiale del Comune di Agrigento.

Il vicesindaco Aurelio Trupia ha risposto a queste due interrogazioni, spiegando che la chiusura dei sottopassaggi è dovuta alla mancanza di agibilità e all’assenza di accatastamento. Ha aggiunto che l’accatastamento dei sottopassaggi è una spesa onerosa che attualmente il Comune di Agrigento non può sostenere. Riguardo alla pubblicazione del calendario delle pulizie delle strade, Trupia ha assicurato che sarà provveduto il prima possibile.

In precedenza c’è stato un vivace dibattito sulle spese relative alla partecipazione alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo), con un’attenzione particolare alle spese per rappresentanza e promozione, compresa la cena tenutasi a Milano. A rispondere a queste interrogazioni è stato l’assessore comunale al turismo, Costantino Ciulla.

Nella stessa seduta si è affrontato un confronto tra lo stesso assessore e l’ex sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, attualmente capo dell’opposizione, riguardo alle spese relative agli spettacoli. Anche in questo caso, a rispondere è stato Ciulla.

Il presidente Giovanni Civiltà ha annunciato che la seduta sarà aggiornata a mercoledì prossimo alle 18:30, quando sarà chiamato a rispondere al Question Time l’assessore alla solidarietà sociale, Marco Vullo, assente in questa seduta. È prevista anche una conferenza dei capigruppo mercoledì alle 17:30.