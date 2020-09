Scoppia lite tra marito e moglie, carabinieri riportano la calma

Si sono insultati e offesi reciprocamente, e poi tra urla e spintoni, per poco la lite ha rischiato di sfociare in qualcosa di più serio. Un episodio come tanti altri se ne registrano quotidianamente in tutta la nostra provincia, con le liti in famiglia diventate un vero e proprio fenomeno. L’intervento provvidenziale e tempestivo dei carabinieri della Tenenza di Favara ha evitato il peggio.

Il parapiglia è scoppiato, l’altro giorno, all’interno di un’abitazione, nel centro di Favara. La situazione, in pochi attimi, si è fatta incandescente. Il vicinato spaventato dal trambusto ha chiamato il 112.

I militari dell’Arma appena raggiunta la zona in questione, hanno appurato che c’era in corso una lite familiare, all’interno di un appartamento. Senza perdere altro tempo hanno raggiunto l’immobile della coppia, e senza non poche difficoltà sedato il litigio, e ripristinato la calma.