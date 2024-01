Botta e risposta tra gruppo DC e assessore allo sport di Agrigento: polemiche sui finanziamenti per gli impianti sportivi.

Un acceso scambio di comunicati ha animato il dibattito politico ad Agrigento, con la consigliera comunale della DC, Roberta Zicari, che ha sollevato critiche riguardo alla mancanza di finanziamenti per le strutture sportive nell’area. La DC accusa l’Assessore allo Sport, Gerlando Piparo, di privilegiare gli eventi a discapito delle strutture sportive.

Nel comunicato diffuso da Roberta Zicari, si evidenzia la mancanza di interventi finanziari destinati agli impianti sportivi nel recente decreto regionale. Si puntualizza l’assenza di finanziamenti per opere come l’illuminazione dello stadio Esseneto, la riapertura della piscina comunale e il miglioramento dell’impiantistica scolastica, sollevando dubbi sulle responsabilità, siano esse dell’Amministrazione o dell’Assessore.

La replica non si è fatta attendere, con l’assessore Gerlando Piparo (nella foto) che ha risposto con fermezza alle accuse, definendo le dichiarazioni della consigliera Zicari fuorvianti e strumentali. Piparo ha sottolineato l’esistenza di un progetto definitivo per lo stadio Esseneto, attualmente in attesa di essere approvato dalla Regione siciliana. Riguardo alla piscina comunale, ha indicato i lavori in corso per il ripristino degli impianti tecnologici, confermando l’approvazione per l’acquisto della caldaia.

Piparo ha invitato alla collaborazione e ha criticato gli interventi accusatori, affermando che tali polemiche non giovano al progresso della città.

L’asprezza delle dichiarazioni tra la DC e l’Assessore Piparo evidenzia le tensioni politiche e l’urgenza per il miglioramento delle strutture sportive ad Agrigento. Resta ora da vedere se questo botta e risposta si risolverà in azioni concrete per soddisfare le esigenze sportive della comunità o se continuerà a rimanere un confronto di dichiarazioni.