Scontro tra scooter e auto, ferito centauro diciottenne

Ha riportato traumi in varie parti del corpo un diciottenne, di Agrigento, rimasto coinvolto, in uno scontro con un’automobile. L’incidente stradale si è verificato ieri mattina in via Matteo Cimarra, nella zona del Quadrivio Spinasanta. A scontrarsi uno scooter, Honda Sh 125, condotto dal ragazzo, e una Fiat Panda, con alla guida una quarantanovenne, anche lei agrigentina. L’impatto è stato violentissimo. Dopo l’urto il ragazzo, è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, andando a sbattere contro l’asfalto.

Immediata è partita la richiesta di soccorso al 112. Dopo le prima cure prestategli direttamente sul posto, gli operatori sanitari del 118, hanno deciso il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per fortuna non versa in pericolo di vita. Illesa l’automobilista.

Sul posto del sinistro sono intervenuti gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale, i quali, si sono occupati dei rilievi, che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e accertare le responsabilità.