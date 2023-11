Alberto Re: Lutto ad Agrigento, proseguono gli eventi in suo onore

L’organizzazione del premio “Paladino d’oro” esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Re, figura di spicco e responsabile delle Pubbliche relazioni nella 43esima edizione del premio. Agrigento è sconvolta dalla perdita dell’imprenditore, una voce chiave nel portare lo Sportfilmfestival nella città, avendo fortemente creduto nella promozione internazionale che avrebbe garantito a questa kermesse, proiettando Agrigento come Capitale della Cultura 2025.

La comunità perde non solo un professionista esemplare, ma un uomo di grande sensibilità e profonda intelligenza. L’evento proseguirà secondo il programma previsto, un omaggio al desiderio di Re di promuovere Agrigento a livello internazionale.

Il programma procede regolarmente: la serata inaugurale è prevista per domani al Teatro Pirandello alle 20,30. Si tratterà di un evento gratuito durante il quale saranno presentate in anteprima le nomination, mentre la cerimonia di premiazione si terrà sabato 25 alle 20,30. Una competizione che vede la partecipazione di film provenienti da circa 30 paesi. Tra i premiati illustri figure del cinema e dello sport, come il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Federazione medico sportiva Maurizio Casasco, Massimiliano Bruno, Francesco Bellomo e altri.

La serata di domenica, intitolata “Master Cantiere Città”, sarà un momento di raccoglimento e impegno istituzionale. Il sindaco Franco Micciché e il prefetto Filippo Romano hanno programmato un incontro al foyer del Teatro Pirandello dalle ore 19. Si tratterà della conclusione del master cantiere città organizzato dal ministero della Cultura e dalla Fondazione dei beni e delle attività culturali. Saranno presenti i nove sindaci finalisti e verrà firmato un protocollo d’intesa. Il prefetto Romano ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa come segno di rispetto per la memoria di Alberto Re, vittima di una campagna denigratoria che ha trascinato a un gesto estremo.

“È cruciale evitare il ripetersi di simili vicende”, ha affermato il prefetto Romano, sottolineando come la critica politica e giornalistica legittima abbia superato i confini dell’umanità. Tutti coloro che ricoprono ruoli amministrativi devono impegnarsi a prevenire simili disonori.