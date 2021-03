Savarino: “questa finanziaria porta la stabilizzazione degli Asu”

“Questa finanziaria porta un risultato storico per la categorie degli Asu: la stabilizzazione”. Ne da notizia l’onorevole Savarino,che prosegue:

” Seguo la vertenza di questi circa 4600 lavoratori precari da anni. Sono risorse preziose per i Comuni, le Aziende sanitarie e le Camere di Commercio dove prestano servizio. Finalmente possiamo ridare serenità a questi lavoratori dando loro la certezza del lavoro.

Come gruppo parlamentare di #db abbiamo presentato diversi emendamenti in difesa di questa categoria, in particolare uno a tutela di quei lavoratori Asu ancora non assegnati a nessun ente.

Ringrazio la sensibilità del governo Musumeci e dell’Assemblea. Grazie a questa sinergia possiamo,con orgoglio, scrivere la parola fine al precariato!

Ancora plaudo all’approvazione in Commissione Bilancio di un contributo economico straordinario per i Comuni Siciliani che abbiano attraversato particolari difficoltà per il fenomeno migratorio, tra cui: Linosa, Lampedusa e Porto Empedocle ed al sostegno al bellissimo centro storico di Agrigento con 1 milione di Euro. Adesso il cammino procede in Aula dove sosterrò con fermezza queste misure.”