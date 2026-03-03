San Leone, via le palme ammalorate: saranno sostituite con nuovi esemplari alti quattro metri
Non solo recinzioni e divieti. Sul lungomare Falcone-Borsellino di San Leone si interviene anche sul verde pubblico. Le palme ammalorate saranno abbattute nell’ambito dei lavori di riqualificazione avviati dal Comune di Agrigento.
A chiarirlo è l’assessore al Verde, Alessandro Sollano che precisa come non si tratti di un semplice taglio, ma di una sostituzione programmata: al posto degli esemplari compromessi verranno piantate nuove palme alte circa quattro metri. In tutto circa 70 le palme da sostituire.
L’intervento rientra nell’ordinanza dirigenziale del Settore Lavori Pubblici che disciplina temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato del lungomare. Le recinzioni già posizionate delimitano l’area di cantiere e preannunciano l’avvio delle operazioni.
L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato garantire la sicurezza eliminando alberature considerate non più in buone condizioni, dall’altro restituire un impatto visivo più ordinato e coerente lungo uno dei tratti più frequentati della fascia costiera.
Resta ora da capire la tempistica degli interventi e la rapidità con cui le nuove palme verranno messe a dimora, soprattutto in vista della stagione estiva.
