«Aspettiamo tutto l’anno l’estate per lavorare, ma ci stanno togliendo anche questo»: lo sfogo dell’imprenditore Jimmi Danile di Aquaselz

Si allarga il malcontento tra gli operatori economici di San Leone dopo l’avvio del Summer Village. A intervenire è Jimmi Danile, titolare di Aquaselz, che affida ai social un duro sfogo sulle difficoltà che, a suo dire, stanno vivendo le attività della località balneare.

«Anche il mercatino della frutta è arrivato a togliere quei pochi parcheggi rimasti, creando difficoltà ai clienti e soprattutto ai miei dipendenti, che hanno dovuto cercare un posto auto lontano dalla zona di lavoro», scrive l’imprenditore.

Secondo Danile, la situazione si traduce in un danno economico per le attività commerciali che concentrano gran parte del proprio fatturato nei mesi estivi.

«Tutto questo crea disagio economico per noi imprenditori che aspettiamo tutto l’anno gli unici due mesi estivi per respirare un po’», afferma.

L’imprenditore punta il dito anche contro le amministrazioni comunali che negli ultimi anni si sono succedute alla guida della città.

«Sono profondamente amareggiato e stanco di combattere contro amministratori che da vent’anni non fanno gli interessi dei commercianti che, nonostante si remi sempre contro, continuano a pagare tasse tra le più alte d’Europa».

Uno sfogo che si conclude con un’amara riflessione sul proprio futuro imprenditoriale.

«Sono deluso, delusissimo e pronto a vendere tutto per trasferirmi in posti più accoglienti. Una buona giornata anche ai malpensanti che non hanno capito il significato dei miei post precedenti». leggi anche San Leone, il caos non è turismo

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