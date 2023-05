San Leone, rissa davanti ad un locale: giovane in ospedale

Dopo una discussione hanno iniziato con le offese e le minacce, poi sono passati alle vie di fatto: urla, calci e pugni per questioni tutte da chiarire. Protagonisti alcuni giovani, che hanno dato “spettacolo”, ieri sera, davanti ad un locale di viale dei Giardini a San Leone. Ad avere la peggio un ragazzo che avrebbe sbattuto la testa cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile, dopo la chiamata al 112 di alcuni passanti. I militari dell’Arma, in poco tempo, hanno riportato la calma ed identificato alcuni protagonisti della baruffa. Il giovane ferito, in ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Guarirà in pochi giorni.