Valorizzare il patrimonio archeologico e rigenerare l’area abbandonata del porticciolo di san Leone attraverso un intervento mirato, capace di unire la memoria storica alla vivibilità quotidiana. È questa la proposta avanzata dall’imprenditore agrigentino Giovanni Parisi al sindaco Michele Sodano per la riqualificazione e la sistemazione di un tratto di appena cento metri di stradella: un collegamento strategico situato tra il Museo di Emporio Akragas e una vasta area degradata di oltre mille metri quadrati da bonificare, mila mq. situata nel porticciolo di San Leone.

“L’idea nasce dalla constatazione di una probabile distrazione che penalizza un’area di straordinario pregio turistico e culturale – afferma Parisi -: da un lato il polo museale che custodisce le testimonianze dell’antico porto di Akragas; dall’altro una zona prospiciente il porticciolo di San Leone che, se liberata dall’attuale stato di abbandono e bonificata, potrebbe trasformarsi in un nuovo polmone di fruizione pubblica, parcheggio attrezzato o spazio verde a servizio di residenti e visitatori”.

“La sistemazione di quel breve ma fondamentale tratto stradale rappresenterebbe l’anello di congiunzione ideale per cucire insieme archeologia, decoro urbano e sviluppo turistico, offrendo un biglietto da visita rinnovato per chi frequenta la zona balneare e portuale. L’auspicio è che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sodano possa cogliere questo spunto programmatico, inserendolo tra le priorità di rigenerazione urbana in un’ottica di i rilancio complessivo della vocazione turistica e culturale della fascia costiera agrigentina”, conclude Parisi.

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