San Leone è far west, movida selvaggia e discoteca in piazza (VIDEO)

Da un lato, la voglia di sole e aria aperta, che ha portato mezza provincia sul lungomare. Dall’altro, la mancanza completa di responsabilità di una banda di scriteriati che pensano di poter fare ciò che vogliono. Sono i due volti della stessa Agrigento ancora in zona arancione. Ci si indigna tanto per quello che succede a Milano con le feste dei tifosi in piazza. Ma quello che succede sul lungomare, in piena zona arancione è ancora peggio. Il lido è preso d’assalto dai giovani, movida selvaggia e incontrollata. Ci si accanisce con i controlli nei locali ma nel frattempo in strada tutto è possibile, con giovani che trasformano il piazzale conosciuto come elisoccorso, in discoteca. Il video che gira sui social è virale. Non basta potare le palme o radere a suolo le aiuole se poi si consente alla gente di fare come vuole. Niente Ztl, nessun piano traffico, vendita abusiva di merce contraffatta, discoteche in piazza a San Leone, serve una cabina di regia.