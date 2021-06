“San Calogero tra fede e tradizione”: momento culturale ad Agrigento

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Festa di San Calogero si svolgerà, venerdì prossimo 9 luglio alle 19.30, nella Còrte dell’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, in Via Bac Bac, un momento culturale dal tema “San Calogero tra fede e tradizione”. L’ incontro, alla sua VIII° edizione, intende raccontare la storia del Santo nero, con particolare attenzione, quest’anno, ai “portatori di San Calo’ ”, veri protagonisti ed anima della festa più amata dai Giurgintani. Ad alcuni di loro, su precisa volontà del Comitato per il recupero delle tradizioni popolari siciliane, costituito in queste settimane, sarà consegnato un ricordo. Numerosi gli agrigentini che accogliendo l’invito lanciato da Lello Casesa hanno deciso di fare parte del Comitato. Tra loro: Angelo Capodicasa, Calogero Sodano, Don Angelo Chillura, Marco Zambuto, Alfredo Prado, Stelio Zaccaria, Tom Sinatra, Gianfranco Iannuzzo, Carmelo Lazzaro, Calogero Firetto, Lello Analfino, Pippo Flora, Silvio Schembri, Elio Di Bella, Dino Barone, Giovanni Moscato, Beniamino Biondi ed altri. Nell’occasione, sarà proiettato un breve documentario realizzato dal maestro Giuseppe Cacocciola ed un momento musicale sulla Festa di San Calo’. E’ questo un incontro culturale che vuole testimoniare la fede, la devozione e la tradizione degli agrigentini verso San Calogero, rilanciando l’opera religiosa e spirituale del Santo.