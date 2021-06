Salviamolapesca: il sindaco di Lampedusa alla manifestazione di Mazara del Vallo 

Il sindaco di Lampedasa e Linosa Totò Martello sarà a Mazara del Vallo in occasione della manifestazione “Salviamo la pesca”, promossa dall’Alleanza delle cooperative italiane del settore della Pesca: l’iniziativa si terrà domani, sabato 12 giugno in tutta Italia, con le maggiori manifestazioni a #MazaradelVallo ed a #Venezia, per ribadire il dissenso rispetto alle attuali politiche comunitarie del settore che in molti casi penalizzano le nostre #Marinerie.

“Sarò a Mazara a sostegno di una battaglia giusta”, dice Martello che interviene oltre che in veste di sindaco, anche nella qualità di rappresentante dell’associazione pescatori delle Pelagie. “Il settore della Pesca va sostenuto con convinzione – aggiunge – questa manifestazione, che unisce simbolicamente tutte le Marinerie italiane, è un segnale di grande importanza”.

#IoSonoPescatore