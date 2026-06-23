Il diritto al riposo dei residenti prevale sulle esigenze dell’attività di intrattenimento. Con un’ordinanza emessa il 22 giugno, il Tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da numerosi abitanti della zona di Cannatello, disponendo una serie di limitazioni alle emissioni sonore provenienti da un locale pubblico che organizza eventi all’aperto.

Il provvedimento, adottato nell’ambito di un procedimento cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile, è stato emesso dopo avere ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, riconoscendo che i rumori prodotti dall’attività superano la normale soglia di tollerabilità e incidono sul diritto al riposo, alla salute e alla qualità della vita dei residenti. I ricorrenti sono stati assistiti dagli avvocati Vincenzo Caponnetto e Michele Melfa.

Determinanti sono risultati gli accertamenti tecnici disposti dal giudice. La consulenza tecnica d’ufficio ha infatti rilevato il superamento dei limiti di tollerabilità nelle abitazioni più vicine al locale, attribuendo il disturbo sia alla musica diffusa dagli impianti di amplificazione sia alla presenza e alla permanenza degli avventori.

Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha ordinato al gestore di eliminare le immissioni sonore eccedenti attraverso una precisa regolamentazione degli orari. Nelle serate di venerdì e sabato la musica dovrà cessare entro le 00.30, mentre il deflusso del pubblico dovrà concludersi entro l’una. Dalla domenica al giovedì continueranno invece ad applicarsi gli orari già fissati dall’ordinanza comunale, con spegnimento degli impianti entro la mezzanotte e completo sgombero dell’area entro le 00.30.

Nell’ordinanza il giudice richiama inoltre l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la tutela della salute, del riposo e della vivibilità dei luoghi deve prevalere rispetto alle esigenze economiche quando le emissioni sonore incidono direttamente sulla vita privata dei cittadini.

Le richieste di risarcimento avanzate dai residenti saranno invece valutate in un eventuale successivo giudizio di merito.

«La decisione rappresenta un importante precedente nel delicato equilibrio tra attività di intrattenimento e tutela dei diritti dei residenti, riaffermando il principio secondo cui lo svolgimento delle attività economiche deve sempre conciliarsi con il rispetto della salute pubblica e della vivibilità dei contesti urbani», commentano gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Michele Melfa.

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