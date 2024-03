Cinquanta cartucce, del tipo in dotazione alle forze armate e di polizia, sono state ritrovate in via Salvador Allende, precisamente sulla pavimentazione stradale, non molto lontano dal tribunale di Sciacca. Sul posto si sono precipitati i carabinieri. Nessuno ha saputo fornire informazioni utili circa i motivi della misteriosa presenza di quelle munizioni lasciate da mani ignote in quel luogo. Un fascicolo d’inchiesta è stato aperto dalla Procura della Repubblica. Non filtrano indiscrezioni in merito alle investigazioni. Sono stati più passanti ad allertare le forze dell’ordine.