Ritorna L’Anticu u sà sbagliato mà, con Biagio Licata e Paolo Gallo

Sono due agrigentini innamorati della loro terra. Su AgrigentoOggi arriva “L’anticu nun da sbagliatu ma’” con Biagio Licata e Paolo Gallo. Ogni lunedì i due protagonisti, in pochi minuti, proveranno con degli sketch e con la loro simpatia, a far sorridere trattando anche temi di attualità. Il loro punto di forza? L’allegria unita alle capacità artistiche, che si amalgamano in un perfetto meccanismo in cui si alternano i ruoli di spalla e personaggio. Non sveliamo altro… Biagio e Paolo vi aspettano ogni lunedì su AgrigentoOggi!

Ecco il video promo