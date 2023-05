Ritiro di yoga con Stella Manente: il quartier generale è il Lounge Beach Scala dei Turchi

Il Lounge Beach Scala dei Turchi di Realmonte ad una esperienza di yoga. Lo farà con Stella Manente, ideatrice e fondatrice di White Waves, con certificazione internazionale Odaka Yoga RYT 250 plus formata dai maestri Roberto Milletti e Francesca Cassia, fondatrici del metodo.

Stella sostiene che lo yoga le ha cambiato la vita, le ha insegnato a respirare, a muoversi dentro il suo corpo e a osservare lo spazio attorno a lei con altri occhi. Lo yoga l’ha guarita dal dolore e dal trauma ponendo fine ad ogni fluttuazione mentale. Il suo desiderio , quasi come una missione, e’ di trasmettere agli altri il benessere della pratica e i benefici che lei stessa ha avuto.

L’obiettivo e’ di far vivere lo yoga come stile di vita al di fuori del tappetino, e coinvolgere le persone a non fare yoga, ma ad essere Yoga. “Forse non c’è niente di meglio che praticare yoga in riva al marea dice Stella- cullati dal suono delle onde, abbandonandoci al fascino dei tramonti, facendoci un regalo di salute e benessere. Le lezioni di Odaka yoga danno la libertà di esprimersi usando uno stile liquido. Proprio come l’acqua si adatta a ogni contenitore, così la pratica delle asana si adatta a ogni praticante.”

Le lezioni saranno dal 9 al 14 giugno prossimo, all’alba e al tramonto “perché è il momento esatto in cui il sole sfiora il campo elettromagnetico della terra- spiega l’insegnante- quindi si alza la frequenza di vibrazione e noi possiamo assorbire e nutrirci di quella energia”.