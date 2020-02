Risse durante la sfilata, sospeso il carnevale di Palma

È stato un sabato sera da dimenticare a Palma di Montechiaro. Durante la sfilata dei carri allegorici per il Carnevale, si sono verificate ben sei risse tra giovani, per futili motivi, e in alcuni casi, anche per l’eccessivo consumo di alcolici. Per fortuna nel corso dei tafferugli nessuno è rimasto gravemente ferito, ma tanta gente presa dal panico, ha preferito tornare a casa. Ad evitare il peggio anche l’intervento di carabinieri e polizia. Questa mattina il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, alla luce dei gravi episodi, ha revocato la licenza di pubblico spettacolo agli organizzatori, e sospeso il Carnevale.”Per colpa di qualche imbecille il Carnevale di quest’anno è stato rovinato”, dice il sindaco di Palma Stefano Castellino.