Una rissa è scoppiata nella serata di mercoledì tra via Atenea e via Cesare Battisti, nel centro di Agrigento. A darsela di santa ragione per motivi sconosciuti, sono stati tre o quattro immigrati. I protagonisti hanno utilizzato bottiglie e cassette piene di rifiuti appena lasciate dal proprietario di un ristorante della zona davanti la sua saracinesca.

Ad evitare il peggio il passaggio di una Volante impegnata nel consueto giro di perlustrazione. I rissosi appena hanno visto in lontananza la pattuglia della polizia hanno smesso di picchiarsi disperdendosi per le vie adiacenti.