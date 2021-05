Rissa tra giovani all’ex eliporto di San Leone. Ragazzina ubriaca in ospedale

Rissa tra giovani nel piazzale dell’ex eliporto, a San Leone, già teatro la scorsa settimana di un maxi assembramento, e addirittura balli e discoteca a cielo aperto. Nell’ultimo episodio a darsele di santa ragione due comitive di giovani, per motivi sconosciuti. Tutto quanto verso le 20:30 di sabato nei pressi di alcuni furgoni dei paninari. Alcuni dei partecipanti pare fossero sotto gli effetti di bevande alcoliche. Nel parapiglia, che avrebbe coinvolto almeno sette soggetti, alla fine qualcuno ha rischiato di farsi male.

Nel frattempo più persone hanno segnalato la scazzottata al numero unico di emergenza 112. Quando sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione Volanti, e un’ambulanza, dei rissosi nessuna traccia. I partecipanti appena hanno visto arrivare gli uomini in divisa si sono dati alla fuga per evitare guai e la denuncia.

E nel pomeriggio, sul lungomare Falcone Borsellino, una adolescente si è sentita male dopo aver abusato di bevande alcoliche. La ragazzina, in via precauzionale, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Gli agenti delle Volanti hanno avviato gli accertamenti, ed hanno già sentito gli altri ragazzi che si trovavano in compagnia della ragazzina.