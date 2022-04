Rissa con feriti sabato notte

Botte da orbi, 5 minorenni denunciati, uno dei quali finito in ospedale, e altri 4 medicati dal personale di un’ambulanza. È il bilancio di una rissa scoppiata sabato notte all’interno di un locale, del viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. A ripristinare la calma sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Non è cora chiaro cosa effettivamente abbia innescato la zuffa a calci e pugni. I partecipanti alla rissa sono stati medicati dai sanitari dell’ambulanza del 118, e poi sono stati portati alla caserma “Anghelone”. Quattro sono stati denunciati, alla Procura della Repubblica, per rissa e uno per porto di oggetti atti ad offendere. Uno dei cinque, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di una modica quantità di hashish, ritenuto per uso personale.

Solo uno dei coinvolti è stato traportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici gli hanno applicato diversi punti di sutura alla mano destra.