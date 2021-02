Riorganizzazione del personale di palazzo dei Giganti, ne discute la Fp Cgil e il neo segretaio comunale

La riorganizzazione e la valorizzazione del personale in servizio al Comune di Agrigento è stato oggetto di un incontro al comune di Agrigento tra la funzione pubblica Cgil , il Sindaco Franco Miccichè e il nuovo segretario comunale , Maria Concetta Floresta. Per la Cgil presenti il dirigente sindacale , Lorella Capellupo, e le RSU del Comune , Franco Infurna, Angelo Lezza e Alessandro Montana Lampo.

“ Con il neo segretario comunale- commenta la Cgil- si è stabilito un confronto propositivo ed in piena sinergia sulle questioni evidenziate riguardanti il personale, in particolare l’incremento delle ore di contratto dei lavoratori a part time, la valorizzazione del personale interno e la stabilizzazione del personale ASU, ancora senza un contratto. La stessa Floresta ha evidenziato che in questo momento l’Ente sta definendo gli strumenti contabili mancanti, in modo da avere contezza delle risorse economiche/finanziarie utilizzabili oltre alla verifica della capacità assunzionale dell’Ente. L’incontro si è così concluso – fa sapere ancora la funzione pubblica Cgil- con l’impegno a rivedersi nel più breve tempo possibile, per riuscire a programmare un percorso reale, alla luce della verifica delle risorse disponibili.”