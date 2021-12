La polizia municipale nucleo ambientale ha evitato il peggio per il mare agrigentino. Rinvenuti gusti di olio esausto abbandonato ai bordi della strada Fiume Naro.

Purtroppo non è la prima volta che accadono questi fatti. È indispensabile che tutti i cittadini facciano squadra e si uniscano

nel denunciare questi abbandoni che , spesse volte, danneggiano l’ambiente in maniera grave e rientrano in veri e propri reati contestati come “delitti contro l’ambiente”.